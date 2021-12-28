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Tekirdağ'da ormanlık alanda at eti bulundu

Tekirdağ'da ormanlık alanda at eti bulundu
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda kesilmiş ata ait et ve kemik parçaları bulundu.

Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda kesilmiş ata ait et ve kemik parçaları bulundu.

Bağlık Mahallesi'nde ormanlık alanda mantar toplayan vatandaşlar, ağaçların arasında kesilmiş ata ait et ve kemik parçaları gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

At iskeleti, et ve kemikler uygun bir bölgede toprağa gömüldü.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri

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