Tekirdağ'da ormanlık alanda 2 kilo 380 gram bonzai ele geçirildi
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Tekirdağ'da ormanlık alanda 2 kilo 380 gram bonzai ele geçirildi

Tekirdağ'da ormanlık alanda 2 kilo 380 gram bonzai ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 2 kilo 380 gram bonzai ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 2 kilo 380 gram bonzai ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ormanlık alandaki aramalarda, çuval içerisine gizlenmiş şekilde 2 kilo 380 gram bonzai, hassas terazi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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Tekirdağ'da ormanlık alanda 2 kilo 380 gram bonzai ele geçirildi - Haberler
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