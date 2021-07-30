Tekirdağ'da ormanlara girişler yasaklandı
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Tekirdağ'da ormanlara girişler yasaklandı

Tekirdağ'da ormanlara girişler yasaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ genelinde valilik kararıyla 30 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı.

Tekirdağ genelinde valilik kararıyla 30 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tekirdağ ili Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında Tekirdağ ili sınırları içerisinde ormanlara girişlerin, 30 Temmuz 2021 - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yasaklanması, 6831 sayılı Orman Kanunun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca uygun görülmüştür. Madde 1 -Tekirdağ il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Madde 2 -Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaktır. Madde 3 -Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan izinli piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Madde 4 -Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyle/Mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Madde 5 -Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları; ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alacaktır. Madde 6 -Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (TEDAŞ, TREDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekler, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi keseceklerdir. Madde 7 -Belediyeler, Orman içi, Orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır. Madde 8 -Orman İdaresi, Jandarma ve Emniyet Birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse Kaymakamların emirleri ile tüm kamu personel ve olanaklarından, önleyici hizmetler (devriye kontrol vb.) ile yangınlara karşı müdahale de yararlanılabilecektir. Madde 9 -Yangın ihbarı ücretsiz 112 ACİL No'lu telefonlara da yapılabilecektir. Orman yangınlarını önleme amacıyla yukarıda 9 (Dokuz) maddede belirtilen kararlar alınmıştır" denildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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