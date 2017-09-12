Tekirdağ'da orman yangını... Bölgede piknik yapan şahıslar aranıyor

İtfaiye, jandarma, helikopter ve ambulans orman yangını için seferber oldu

15 itfaiye aracı ve 2 helikopter yangına müdahale etti

Yangın Tekirdağ Şarköy yolunu trafiğe kapattı



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da çıkan orman yangınını müdahale etmek için İtfaiye, jandarma, helikopter ve sağlık ekipleri seferber oldu. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın 10 hektarlık ormanlık alanı yok etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Kumbağ Mahallesi Şarköy yolu üzerinde Ormanda piknik yapan piknikçilerden kaynaklandığı öne sürülen yangına, 5 Orman Genel Müdürlüğü aracı, 10 itfaiye aracı ve havadan 2 helikopter müdahale etti. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın 4 saat süren müdahalenin ardından söndürülürken, 10 hektarlık ormanlık alan yok oldu. Daha sonra yanan ormanlık alanda araştırma yapan jandarma ekipleri piknikçilerin malzemeleri ile karşılaştı.

Yoldan geçerken piknikçilerin kim olduğunu fark edemediğini ifade eden Mehmet Ürke, "Burada arı çiftliğim var hemen aşağıda. Yangın yolu sarmıştı yangını söndürmek için suları doldurdum getirdim o arada kaçmış yalnız görseydim yakalayacaktım. Parmak izi orada mobese giriş çıkışları var. O kolay iş Allah'ın izniyle o yakalanacağı kolay iş. Yalnız burada büyük bir zarar oldu. Bizimde içimiz yandı" dedi.

Yol trafiğe kapatıldı

Yangın nedeni ile Kum bağ Şarköy yolu kısa süreli trafiğe kapatıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri yangına neden oldukları öne sürülen piknikçilerin bulunması için çalışma başlattı.