04.09.2019 18:33

Tekirdağ'da orman yangını

TEKİRDAĞ'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle de ağaçlık alana sıçrayan yangında 100 dönümlük alandaki ağaçlar zarar gördü.

Yangın, merkez Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi deniz kesiminde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ağaçların bulunduğu alanda dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirerek, kendi imkanları ile çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın birçok alanı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Kısa sürede geniş alana yayılan yangın, TESKİ tankerleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yapılan müdahalelerle alevlerin bölgede bulunan Vali Konağı ve bazı evlere sıçraması önlendi. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de alanda güvenlik önlemleri aldı. Büyükşehir Belediye başkanı Kadir Albayrak, olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinin çalışmalarını koordine etti. Yangında 100 dönümlük ormanlık ve boş alan kül olurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA