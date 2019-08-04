Tekirdağ'da orman yangını

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çimendere Mahallesi'nde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğünden arazözler ve iki yangın söndürme helikopteri ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler, rüzgarın da etkili olduğu bölgede, yangını 3 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

Yangında, 10 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA