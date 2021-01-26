Tekirdağ'da ölü bulunan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'da ölü bulunan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi

26.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:34
Tekirdağ'da ölü bulunan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi

Tekirdağ'da lojmanda ölü bulunan Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü basketbol takımı kaptanı Ziya Berhan Kılıç'ın (29) cenazesi, defnedildi.

Tekirdağ'da lojmanda ölü bulunan Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü basketbol takımı kaptanı Ziya Berhan Kılıç'ın (29) cenazesi, defnedildi.

Cenaze törenine Kılıç'ın yakınları, takım arkadaşları, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve kulüp yöneticileri katıldı.

Kılıç'ın cenazesi, Çorlu Merkez Garaj Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çorlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Takımın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmana katılmayan Kılıç'ı merak eden arkadaşları, kulüp yetkilileri ile ailesine bilgi vermişti.

Telefona cevap verilmemesi üzerine ailesi, Kılıç'ın kaldığı Kemalettin Mahallesi'ndeki kulübün lojmanına gitmiş, sporcunun cansız bedenini bulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Alper Ulusoy Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler İtfaiye Beşiktaş Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da ölü bulunan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 18:35:47. #1.15#
title