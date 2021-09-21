Son dakika haber! Ölü bulunan aile hekiminin cenazesi toprağa verildi - Haberler
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Son dakika haber! Ölü bulunan aile hekiminin cenazesi toprağa verildi

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kaldığı pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kaldığı pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Tekirdağ'da ölü bulunan aile hekiminin cenazesi toprağa verildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kaldığı pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Çorlu Merkez Garaj Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası 35 yaşındaki Şükrüoğlu'nun cenazesi, Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Şükrüoğlu ailesi ve yakınları, meslektaşları ile Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Çorlu Sağlık Müdürü Dr. Ali Rıza İçel, Tekirdağ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin katıldı.

Dün, kızları Tezgül Şükrüoğlu'ndan haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirmiş, ekipler, Şükrüoğlu'nu kaldığı pansiyonda, sandalyede oturur vaziyette ölü bulmuştu.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Şükrüoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı

Son dakika haber! Ölü bulunan aile hekiminin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haber! Ölü bulunan aile hekiminin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haber! Ölü bulunan aile hekiminin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haber! Ölü bulunan aile hekiminin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haber! Ölü bulunan aile hekiminin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haber! Ölü bulunan aile hekiminin cenazesi toprağa verildi
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber! Ölü bulunan aile hekiminin cenazesi toprağa verildi - Haberler
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