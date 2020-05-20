Tekirdağ'da ölü balıklar kıyıya vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekirdağ'da ölü balıklar kıyıya vurdu

Tekirdağ'da ölü balıklar kıyıya vurdu Tekirdağ'da Çokal Barajı'na akan derelerin kirliliği ve çok sayıda ölü balık görülmesi civardaki vatandaşları endişelendirdi.

20.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:36

Tekirdağ'da ölü balıklar kıyıya vurdu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Çokal Barajı'na akan derelerin kirliliği ve çok sayıda ölü balık görülmesi civardaki vatandaşları endişelendirdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi ve Tekirdağ'ın Şarköy ve Malkara ilçesi sınırlarında yer alan Çokal Barajı'na uzanan Çimendere ve Emirali bölümünde kalan derelerde görülen kıyıya vurmuş ölü balıklar vatandaşları endişelendiriyor. Sulama ve balık yetiştirme amaçlı kullanılan derelerde kirlilik nedeniyle balık ölümleri meydana gelmesi de bölge sakinlerinin tepkisini çekiyor.

Balık ölümlerini görünce şoke olduğunu ifade eden bir genç, o anları görüntüleyerek, "Şuraya bakın yazık günah. Barajda ölü balıklar var. Yetkililerin bu duruma el atmasını istiyoruz" dedi.

Çokal Barajı'na bağlanan derelerde 3 yıl önce de balık ölümleri görüldüğü ifade edildi.

Tekirdağ'da ölü balıklar kıyıya vurdu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Haber
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor Haber
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor
Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 382 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 382 liradan işlem görüyor
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı
Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Harun Tan Yılmaz Erdoğan Ferzan Özpetek
Spor Hasan Şaş Bülent Uygun Lionel Messi Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da ölü balıklar kıyıya vurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 12:37:06. #1.14#
title