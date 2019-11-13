Tekirdağ'da öldürülen genç kızın babası ve erkek kardeşi tutuklandı

13.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:34

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sultan K'nın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen babası ve erkek kardeşi tutuklandı.

Sultan K'nın (19) Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerinin önünde otomobilde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baba Okan K. (45) ile erkek kardeşi O.K'nın, 24 saatlik ek gözaltı süresinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Olay

Çerkezköy ilçesinde baba Okan K, eve bir süre gelmeyen kızı Sultan K'yı 11 Kasım'da bulunduğu yerden otomobille alarak evlerinin önüne getirmiş, burada silahla vurularak ağır yaralanan Sultan K, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından önce maktulün babası Okan K, daha sonra da erkek kardeşi O.K, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA