Tekirdağ'da olası taşkın ve su baskını riskine karşı Değirmenaltı Deresi temizlendi
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Tekirdağ'da olası taşkın ve su baskını riskine karşı Değirmenaltı Deresi temizlendi

06.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:04
Tekirdağ'da olası taşkın ve su baskını riskine karşı Değirmenaltı Deresi temizlendi

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Değirmenaltı Deresi, bölgede etkili olması beklenen yağışlar öncesinde olası taşkın ve su baskınına engel olmak amacıyla temizlendi.

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Değirmenaltı Deresi, bölgede etkili olması beklenen yağışlar öncesinde olası taşkın ve su baskınına engel olmak amacıyla temizlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesinde Tekirdağ için sağanak tahmininde bulunması üzerine Süleymanpaşa Belediyesi harekete geçti.

Kentte önümüzdeki günlerde başlaması beklenen kuvvetli yağışlar öncesinde, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tedbir almaya başladı.

Ekipler, bu kapsamda ilçeye bağlı Değirmenaltı Mahallesi'nden geçen Değirmenaltı Deresi'nde olası su baskını ve taşkınların önüne geçebilmek amacıyla temizlik çalışması yaptı.

Çalışmalar kapsamında derenin denize ulaştığı noktaya kadarki yatak kısmında biriken çamuru greyder yardımıyla temizleyen ekipler, su akışına engel olacak her türlü yabancı maddeyi de temizledi.

Ekipler tarafından yürütülen çalışma sonucunda Değirmenaltı Deresi kış şartlarına ve yoğun yağışlara hazır hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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