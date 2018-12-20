Tekirdağ'da Okul Önlerinde Denetim Yapıldı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından "Okul Önü Genel Asayiş ve Trafik Denetleme Uygulaması" yapıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünü koordinesinde, okul çağındaki çocuk ve gençlerin başta uyuşturucu maddeler olmak üzere terör nitelikli oluşumlar ile asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunmasına, huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanmasına yönelik uygulamaya 177 personel ve 48 ekip katıldı.

Polis ekipleri, uygulama kapsamında okullar ve yakın çevrelerindeki şüpheli kişiler, park, bahçe, umuma açık iş yerleriyle okul servis ve diğer araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada, bin 373 şahıs kontrol edildi, çok sayıda internet, oyun salonu ve içkili mekan denetlendi.

Ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 172 okul servisi kontrol edilirken, trafik yönünden kusurlu görülen 5 araca 4 bin 107 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerin belli aralıklarla yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA