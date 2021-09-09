Tekirdağ'da okul güvenliği toplantısı
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Tekirdağ'da okul güvenliği toplantısı

Tekirdağ'da okul güvenliği toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılı için güvenlik toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılı için güvenlik toplantısı düzenlendi.

Okul Güvenliği Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı. Okulların güvenliği için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda emniyet, asayiş konuları ile okul bölgesindeki sosyal, ekonomik ve kültürel durumlar göz önünde bulundurularak, okul bazlı öncelik analizlerinin yapılması konuları görüşüldü. Aynı zamanda okullarda mevcut güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi, yeni güvenlik tedbirlerinin planlanması konuları da ele alındı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdür V. Serdar Kurtoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Eren, Halk Sağlığı Müdürü Hacı Bayram Zengin, İŞ-KUR İl Müdürü Yaşar Esen katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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