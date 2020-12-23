Tekirdağ'da öğretmenlerden oluşan koro evde kalan vatandaşlar için türkü söyledi
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Tekirdağ'da öğretmenlerden oluşan koro evde kalan vatandaşlar için türkü söyledi

23.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:43
Tekirdağ'da öğretmenlerden oluşan koro evde kalan vatandaşlar için türkü söyledi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde öğretmenlerden oluşan koronun söylediği türküler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde öğretmenlerden oluşan koronun söylediği türküler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Kapaklı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Türkü Gecesi" düzenlendi.

Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi'nde öğretmenlerden oluşan koronun Kovid-19 nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için seslendirdiği türküler, Kapaklı Belediye TV'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Çetin, etkinliğe katılan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Tüm dünyada etkisini gösteren salgın nedeniyle herkesin zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Çetin, vatandaşlara biraz olsun sıkıntılarını unutturabilmek için böyle bir program düzenlediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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