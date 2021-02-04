Tekirdağ'da öğretmenler "temizlik, maske ve mesafe" kuralına dikkat çekti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğretmenler hazırladıkları video kliple temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat çekti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğretmenler hazırladıkları video kliple temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat çekti.

Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bir araya gelen öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat çekmek için video hazırladı.

Öğretmenler videoda temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat çekerek, farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Sosyal medyada da paylaşılan klip ilgi gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman