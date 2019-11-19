Tekirdağ'da öğretmenler korosundan Türk Sanat Müziği konseri

19.11.2019 20:30 | Son Güncelleme: 19.11.2019 20:30

Tekirdağ'da öğretmenlerden oluşan koro, Türk Sanat Müziği konseri verdi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki konserde öğretmenler, şef Neslihan Ergün Armağan önderliğinde 18 Türk Sanat Müziği eserini seslendirdi.

Yaklaşık iki saat süren konserde, "Dönülmez Akşamın Ufkundayız", "Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin", "Kimseye Etmem Şikayet" eserleri katılımcılardan büyük alkış aldı.

Koro üyesi Suat Aydın, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, koroda her branştan öğretmen bulunduğunu söyledi.

Aydın, öğretmenleri sanatsal faaliyetler içinde görmenin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Öğretmenler Günü öncesi böyle bir konser vermek istedik. Bu akşam birbirinden güzel Türk Sanat Müziği eserlerini icra edeceğiz. Katılımcılara güzel keyifli bir müzik şöleni yaşatmak istiyoruz." dedi.

Konseri, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler izledi.

Kaynak: AA