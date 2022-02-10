Tekirdağ'da öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı - Haberler
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Tekirdağ'da öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen cezaevine gönderildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen cezaevine gönderildi.

İlçedeki bir lisede kız öğrenci, öğretmeni Ç.A'nın kendisine gönderdiği mesajlardan rahatsız olunca durumu ailesine bildirdi.

Aile, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

Kaymakamlık tarafından açığa alınan öğretmen, daha sonra gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Hisarcık, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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