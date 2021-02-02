Tekirdağ'da öğrenciler işaret diliyle "temizlik, maske ve mesafe" kuralına dikkat çekti
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Tekirdağ'da öğrenciler işaret diliyle "temizlik, maske ve mesafe" kuralına dikkat çekti

02.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:55
Tekirdağ'da öğrenciler işaret diliyle

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ilkokul öğrencileri, işaret diliyle hazırladıkları video kliple temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat çekti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ilkokul öğrencileri, işaret diliyle hazırladıkları video kliple temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat çekti.

Kapaklı Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kapaklı Belediyesinin projesi kapsamında Kapaklı İbn-i Sina İlkokulu öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat çekmek için video hazırladı.

Öğrenciler, "Keyifli Okul Atölyem" projesi kapsamında öğretmenleri Havva Hamzalı eşliğinde çektikleri video klipte "Maske takmak zorunluluk değil sorumluluktur", "Mesafe varsa aranda, virüs senden uzakta", "Yıka elini sabunla suyla veda et koronaya", "Temizlik dostu olanlar hep sağlıkla yaşarlar", "Maskeli kahramanlarız virüsten hiç korkmayız" mesajı verdi.

Öğrencilerin, işaret dili anlattıkları mesajlar ilçe genelindeki billboardlara asıldı.

Sosyal medyada da paylaşılan klip ilgi gördü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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