Tekirdağ'da oğlunu bıçakla yaraladığı iddia edilen baba gözaltına alındı
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Tekirdağ'da oğlunu bıçakla yaraladığı iddia edilen baba gözaltına alındı

15.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:38
Tekirdağ'da oğlunu bıçakla yaraladığı iddia edilen baba gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde oğlunu bıçakla yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde oğlunu bıçakla yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan baba S.Ç. ile oğlu K.Ç. arasında sigara yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ç'nin, oğlunu evlerinin balkonunda kalçasından bıçakla yaraladığı öne sürüldü.

Hastaneye kaldırılan K.Ç, babasından şikayetçi oldu.

Hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma açılan S.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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