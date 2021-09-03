Tekirdağ'da "oğlak yakalama yarışması" renkli görüntülere sahne oldu
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Tekirdağ'da "oğlak yakalama yarışması" renkli görüntülere sahne oldu

Tekirdağ'da 'oğlak yakalama yarışması' renkli görüntülere sahne oldu
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" kapsamında "oğlak yakalama yarışması" düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" kapsamında "oğlak yakalama yarışması" düzenlendi.

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince düzenlenen yarışmaya ailelerinin onayıyla 7-11 yaş arası 10 çocuk katıldı. Fuar alanında oluşturulan platformda çocuklar sırayla en kısa sürede oğlak yakalamaya çalıştı. Çocukların oğlakları yakalamaya çalışması renkli görüntülere sahne oldu. Fuara katılanlar da yarışmayı ilgiyle izledi.

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca, burada yaptığı açıklamada, yarışmanın amacının çocuklara hayvanları sevdirmek olduğunu, her yıl fuarda bu tür yarışmaları düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Çocuklardan Mihrima Yüksel de oğlağı yakalamakta zorlandığı, yarışmanın çok eğlenceli geçtiğini ifade etti.

Yaklaşık 30 saniyede oğlağı yakalayan Fatih Yüksel yarışmanın birincisi oldu. Yarışmaya katılan çocuklara para ödülü verildi.

Tekirdağ'da 'oğlak yakalama yarışması' renkli görüntülere sahne oldu
Tekirdağ'da 'oğlak yakalama yarışması' renkli görüntülere sahne oldu
Tekirdağ'da 'oğlak yakalama yarışması' renkli görüntülere sahne oldu
Tekirdağ'da 'oğlak yakalama yarışması' renkli görüntülere sahne oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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Tekirdağ'da "oğlak yakalama yarışması" renkli görüntülere sahne oldu - Haberler
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