Tekirdağ'da "nefesim yetmiyor" diyerek alkolmetreye üflemeyen sürücü 179 promil alkollü çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'da "nefesim yetmiyor" diyerek alkolmetreye üflemeyen sürücü 179 promil alkollü çıktı

24.02.2021 20:05 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:08
Tekirdağ'da

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde alkolmetreye üflemek istemeyen sürücü kan testinde 179 promil alkollü çıktı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde alkolmetreye üflemek istemeyen sürücü kan testinde 179 promil alkollü çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.

Ekiplerin uygulama sırasında evraklarını kontrol için durdurduğu 22 DY 666 plakalı otomobilin sürücüsü M.H, şüphe üzerine alkol testi yapmak isteyen polislere uzun süre zorluk çıkardı.

Polisin alkolmetreye üflemesini istediği sürücü, "Boğazımdan ameliyat oldum. Nefesim az çıkıyor." diyerek tepki gösterdi.

Ekmek fırınında çalıştığını belirterek, polisi işine gitmesini engellemekle suçlayan sürücü, alkolmetreye üflemek yerine nefesini ya içine çekti ya da çok hafif üfledi.

Polisin yaklaşık bir saatlik çabasına rağmen alkol testi yaptırılamayan sürücü, ekip otosuyla Çerkezköy Devlet Hastanesine götürüldü.

Sürücünün burada yapılan kan testinde 179 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan sürücünün otomobili yediemin parkına çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Osman Özköylü Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da "nefesim yetmiyor" diyerek alkolmetreye üflemeyen sürücü 179 promil alkollü çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 20:09:51. #1.14#
title