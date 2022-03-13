Tekirdağ'da "Nağme-i Gönül Solo Keman Konseri" düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın katkılarıyla "Nağme-i Gönül Solo Keman Konseri" gerçekleştirildi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen solo keman konserinde, 14 bestekara ait 17 seçkin eser icra edildi.

Konserin solistliğini NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Haluk Bükülmez, keman ile gerçekleştirdi.

Klasik Türk Müziği'nin seçkin eserlerinin icra edildiği konser beğeni topladı.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Arda Göksu, programın ardından yaptığı konuşmada, Bükülmez ile konseri dinlemeye gelenlere teşekkür etti.