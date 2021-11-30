Tekirdağ'da müsilajdan ağları hasar gören balıkçılara yeni ağ - Haberler
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Tekirdağ'da müsilajdan ağları hasar gören balıkçılara yeni ağ

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da müsilajdan ağları hasar gören balıkçılara yeni ağ

TEKİRDAĞ'da, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajdan ağları hasar gören balıkçı esnafına Büyükşehir Belediyesi'nce ağ desteğinde bulunuldu.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajdan ağları hasar gören balıkçı esnafına Büyükşehir Belediyesi'nce ağ desteğinde bulunuldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi'nde uzun süre etkili olan müsilajın ardından ağları hasar gören ve 12 metreye kadar tekneleri olan küçük balıkçılara ağ desteğine başladı. İlk ağ destek toplantısı, Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı barınağında gerçekleştirildi. Ağ teslim töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Balıkçılık mesleği çok zor bir meslek. Balığa çıkarken 'Rastgele, nasip' diyoruz. Tekirdağ'da bu mesleği icra eden 8 tane kooperatifimiz var. Bu kooperatifimizden ilkine Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi'ne 12 metreye kadar teknesi olan toplam 125 balıkçıya bir adet 200 metre uzunluğunda palamut ağı, 1 adet 200 metre uzunluğunda lüfer ağı, 1 adet 200 metre uzunluğunda dolanma ipi, 200 metre uzunluğunda polyester ip verdik. Bütün kooperatiflere bu yardımı yapacağız. Geçtiğimiz yıl ciddi boyutta Marmara Denizi müsilajla karşı karşıya kaldı. Allah'a şükür, 1 ay önce açmış olduğumuz deniz mevsiminden bu yana müsilajla karşılaşmadık. Zaman zaman güzel balıklar çıktı. Biz geçen sene müsilajdan sonra böyle bir yardım kararı aldık. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçirerek dağıtıma başladık. 15 gün içerisinde dağıtımımız bitecek" dedi.Konuşmaların ardından 28 balıkçıya ağ ve ip desteğinde bulunulurken, belediyenin 8 balıkçı kooperatifine de toplam 125 ağ ve ip desteği sağlanacağı belirtildi.


Tekirdağ'da müsilajdan ağları hasar gören balıkçılara yeni ağ

Tekirdağ'da müsilajdan ağları hasar gören balıkçılara yeni ağ

Tekirdağ'da müsilajdan ağları hasar gören balıkçılara yeni ağ

Tekirdağ'da müsilajdan ağları hasar gören balıkçılara yeni ağ

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Son Dakika Haberleri

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