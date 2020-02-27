Tekirdağ'da mültecilere şafak operasyonu

27.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:34

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde mülteci kaçırmaya çalışan şüpheli ile birlikte 7 kaçak göçmen kıskıvrak yakalandı.



Olay, sabahın erken saatlerinde Muratlı'nın İnanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İnanlı Mahallesi'nden Hayrabolu yönüne doğru hareket halindeki R.A. sevk ve idaresindeki 34 JG 1635 plakalı araç, devriye atan jandarma ekiplerinin şüphelenmesi üzerine durduruldu. Araçta yapılan incelemelerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 6 Pakistan, 1 Hindistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Sürücü R.A. ise gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.



Sağlık kontrolünden geçirilen mülteciler sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan göçmen kaçakçılığı şüphelisi R.A., yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA