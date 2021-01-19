Mühürlü kıraathanede oyun oynarken yakalanan 25 kişiye 77 bin 500 lira ceza uygulandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında mühürlü olmasına rağmen kıraathanede oyun oynayan 25 kişiye 77 bin 500 lira ceza uygulandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında mühürlü olmasına rağmen kıraathanede oyun oynayan 25 kişiye 77 bin 500 lira ceza uygulandı.
Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tedbirler kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, kural ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle mühürledikleri kıraathanenin işletildiği ihbarı üzerine işletmenin bulunduğu adrese gitti.
Yapılan denetimde mührün koparılarak kıraathaneye girildiği tespit edildi.
Kıraathanede sosyal mesafe kuralını ihlal ederek, oyun oynayan 25 kişiye 77 bin 500 lira ceza uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı