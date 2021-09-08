Tekirdağ'da "Muhtarlar Koordinasyon Toplantıları" devam ediyor

Tekirdağ'ın Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde "Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde "Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinlemek, bunlara çözüm üretmek amacıyla Muhtarlar Koordinasyon Toplantılarını hayata geçiriyor.

İlk olarak Süleymanpaşa ilçesiyle başlayan toplantılar, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde devam etti.

Toplantılarda, muhtarlar tarafından Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin daire başkanları ve müdürlerine mahallerindeki ihtiyaç ve talepler iletildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerde gerçekleştirilecek yatırımlar hakkında muhtarlara bilgi verildi.

Muhtarlar Koordinasyon Toplantıları 11 ilçenin tamamında gerçekleşecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları kaydetti:

"Sosyal demokrat belediyecilik anlayışında hiçbir ayrım gözetmeden herkese eşit bir şekilde hizmet vermek vardır. Biz de çalışmalarımızı hep bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. İlçelerimizde gerçekleştireceğimiz Muhtarlar Koordinasyon Toplantıları sayesinde mahallelerimizin ihtiyaç ve taleplerini yerinde belirleyip hizmet ve projelerimizi bu yönde gerçekleştirebileceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Tekirdağ için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman