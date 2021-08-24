Tekirdağ'da motosikletli ekipler 1 ayda 30 kişi yakaladı
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Tekirdağ'da motosikletli ekipler 1 ayda 30 kişi yakaladı

Tekirdağ'da motosikletli ekipler 1 ayda 30 kişi yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da motorize ekiplerce yapılan çalışmalarda 30 kişi yaralanırken, çok sayıda silah, uyuşturucu ve hırsızlıktan çalınan malzemeler ele geçirildi.

Tekirdağ'da motorize ekiplerce yapılan çalışmalarda 30 kişi yaralanırken, çok sayıda silah, uyuşturucu ve hırsızlıktan çalınan malzemeler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan bir aylık çalışmalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 18 adet fişek ele geçirilerek 4 şahıs yakalanarak, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten adli işlem yapıldı. 2 adet pompalı tabir edilen av tüfeği ele geçirilerek 2 şahıs daha yakalanarak, 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet etmekten idari işlem yapıldı.

Çalışmaların devamında 2.50 gram metamfetamin,1.9 gram bonzai ve 457 adet Uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilerek konuyla ilgili 8 şahıs yakalandı. Başta hırsızlık ve dolandırıcılık olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 16 şahıs yakalanırken, ele geçirilen suç unsurları ve şahıslar gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da motosikletli ekipler 1 ayda 30 kişi yakaladı
Tekirdağ'da motosikletli ekipler 1 ayda 30 kişi yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da motosikletli ekipler 1 ayda 30 kişi yakaladı - Haberler
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