Tekirdağ'da motosikletle tehlikeli yolculuk amatör kamerada Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet sürücüsünün arkasında ayakta duran kişinin varili tutarak yaptığı yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet sürücüsünün arkasında ayakta duran kişinin varili tutarak yaptığı yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçe merkezinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosikletin arkasında dikilip varili tutarak yolculuk yapan kişi, diğer sürücüler ve yolcuların dikkatini çekti.

Ayakta duran kişi ve motosiklet sürücüsünün çevre yolunda yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA