Tekirdağ'da motosikletle tehlikeli yolculuk amatör kamerada
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Tekirdağ'da motosikletle tehlikeli yolculuk amatör kamerada

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet sürücüsünün arkasında ayakta duran kişinin varili tutarak yaptığı yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tekirdağ'da motosikletle tehlikeli yolculuk amatör kamerada
21.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:34

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet sürücüsünün arkasında ayakta duran kişinin varili tutarak yaptığı yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçe merkezinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosikletin arkasında dikilip varili tutarak yolculuk yapan kişi, diğer sürücüler ve yolcuların dikkatini çekti.

Ayakta duran kişi ve motosiklet sürücüsünün çevre yolunda yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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