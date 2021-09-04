Tekirdağ'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
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Tekirdağ'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Tekirdağ'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Saray ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Saray ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükyoncalı Kavşağı'nda, Ö.K.K. idaresindeki 59 PU 092 plakalı otomobil, A.T'nin kullandığı 59 AAZ 442 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü A.T. ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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Tekirdağ'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı - Haberler
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