Tekirdağ'da motosikletin yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
AA, Uğur Arslan - Güncel
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Kapaklı ilçesinde motosikletin yayalara çarpması nedeniyle 3 kişi yaralandı.
Kapaklı ilçesinde motosikletin yayalara çarpması nedeniyle 3 kişi yaralandı.
İlçedeki bir adrese paket götüren R.K yönetimindeki 59 ADV 239 plakalı motosiklet, Mithatpaşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya çarparak devrildi.
Kazada motosikletin çarptığı F.Ç ve R.G ile sürücü R.K yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Uğur Arslan - Güncel