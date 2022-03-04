Tekirdağ'da motosikletin yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler

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Tekirdağ'da motosikletin yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

AA, Uğur Arslan - Güncel
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Tekirdağ'da motosikletin yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Kapaklı ilçesinde motosikletin yayalara çarpması nedeniyle 3 kişi yaralandı.

Kapaklı ilçesinde motosikletin yayalara çarpması nedeniyle 3 kişi yaralandı.

İlçedeki bir adrese paket götüren R.K yönetimindeki 59 ADV 239 plakalı motosiklet, Mithatpaşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya çarparak devrildi.

Kazada motosikletin çarptığı F.Ç ve R.G ile sürücü R.K yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Uğur Arslan - Güncel

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