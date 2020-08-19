Tekirdağ'da motosiklete çarpan tarım aracı sürücüsü, olay yerinden kaçtı Tekirdağ'da motosiklete çarpan tarım aracı sürücüsü, olay yerinden kaçtıTEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesinde motosiklet ile tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da motosiklete çarpan tarım aracı sürücüsü, olay yerinden kaçtı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesinde motosiklet ile tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası tarım aracının sürücüsü aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Kaza, Hayrabolu ? Malkara yolu üzeri Göztepe mezarlığı yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Hayrabolu yönünden Malkara yönüne giden Ali Rıza Önal (41) yönetimindeki 60 ABG 024 plakalı motosiklet, önünde giden tarım aracını sollamak istedi. O sırada tarım aracı sürücüsü manevra yaparak Göztepe Mezarlığı yoluna dönmek isteyince motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali Rıza Önal yaralanırken, tarım aracı sürücüsü aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

'KAZA YAPAN SÜRÜCÜ ARACIYLA BİRLİKTE KAÇTI'

Çevre sakinlerinden Sadullah Müjdeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Pat pat tabir edilen tarım aracı Hayrabolu istikametinden geliyordu arkasından da motorcu arkadaş geliyordu. Muhtemelen pat pat mezarlık yoluna dönecekti ama önünde ayna olmadığından dolayı arkadan gelen motorcu arkadaşı görmedi. Pat patı mezarlık yoluna aniden kırmasıyla motorcu arkadaşı fırlattı buraya. Pat pat sürücüsü dönüp arkasına bakmadan kaçıp gitti. İnsan bir gelir yardım eder. Yardımda etmeden kaçıp gitti. Bizim evimiz burada olayı gördüğümüz gibi geldik yardım ettikö dedi.

POLİS HER YERDE ARIYOR

Yaralı motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazaya karışan tarım aracı sürücüsünü arıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA