Tekirdağ'da motosiklet köpeğe çarpıp devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde köpeğe çarptıktan sonra devrilen motosikletteki üniversite öğrencisi öldü, yanındaki kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde köpeğe çarptıktan sonra devrilen motosikletteki üniversite öğrencisi öldü, yanındaki kişi yaralandı.
Çerkezköy-Çorlu yolu Veliköy mevkisinde Kubilay Oral idaresindeki motosiklet, aniden yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra devrildi.
Motosikletten düşen Oral ile Trakya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Cenk Ünal, ağır yaralandı.
Yaralılardan Ünal Çerkezköy Devlet Hastanesine, Oral ise özel bir hastaneye kaldırıldı.
Üniversite öğrencisi Ünal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Motosikletin çarptığı köpek telef oldu.