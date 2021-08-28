Tekirdağ'da motosiklet kazası: 1 ölü
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Tekirdağ'da motosiklet kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 22.30 sıralarında Saray İlçesinde meydana geldi. 34 CBY 437 Plakalı motosikletiyle Saray İlçesinden Çukuryurt Mahallesi istikametine seyreden Necip Ural (52) görgü tanıklarının ifadesine göre aynı istikamette seyreden başka bir motosikletle Yeniköy mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen kazada 34 CBY 437 Plakalı motosiklet sürücüsü motosikletten düşerek yol kenarına savrularak hayatını kaybetti. İddiaya göre Necip Ural'ın motosikletine çarparak kazaya sebep olan ve plakası alınamayan diğer motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından olaya tanık olan diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Servis Ekipleri ve Polis Ekiplerine bildirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan 112 Acil Servis Ekipleri yaptıkları kontrolde 52 Yaşında ki Necip Ural'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ettiler.

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden iki çocuk babası 52 Yaşında ki Necip Ural'ın Çukuryurt Mahallesi Muhtar Azası olduğu öğrenilirken, 112 Acil Servis Ekiplerinin gerçekleştirdikleri tespit sırasında Ural'ın olay yerindeki çalan cep telefonuna cevap verilemedi.

Kazanın ardından Necip Ural'ın cansız bedeni Saray Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazaya karıştığı ve kaçtığı iddia edilen diğer motosiklet sürücüsünün bulunması için Polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da motosiklet kazası: 1 ölü
Tekirdağ'da motosiklet kazası: 1 ölü
Tekirdağ'da motosiklet kazası: 1 ölü
Tekirdağ'da motosiklet kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Kıray

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