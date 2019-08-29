Tekirdağ'da motosiklet hırsızlığı iddiası
Hayrabolu ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Hayrabolu ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Aydınevler Mahallesi'nde bir iş yerinin önündeki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Mahallede çalışma başlatan ekipler, şüpheliler Y.Y. ve E.K'yi gözaltına aldı, çalıntı olduğu tespit edilen motosikleti ele geçirdi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.