Tekirdağ'da motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
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Tekirdağ'da motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

Marmaraereğlisi ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
12.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:26

Marmaraereğlisi ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Cedit Ali Paşa Mahallesi'ndeki evinin önünden motosikleti çalınan H.D., durumu polise bildirdi.

Polis yaptığı incelemenin ardından şüpheliler Ş.G. ve B.İ.'yi gözaltına aldı.

Motosiklet, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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