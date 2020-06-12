Tekirdağ'da motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
Marmaraereğlisi ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
12.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:26
Marmaraereğlisi ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Cedit Ali Paşa Mahallesi'ndeki evinin önünden motosikleti çalınan H.D., durumu polise bildirdi.
Polis yaptığı incelemenin ardından şüpheliler Ş.G. ve B.İ.'yi gözaltına aldı.
Motosiklet, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA