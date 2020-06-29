Tekirdağ'da "mor tarlalar" misafirlerini ağırlıyor
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Tekirdağ'da "mor tarlalar" misafirlerini ağırlıyor

Tekirdağ'da fotoğrafseverlerin ilgi odağı olan lavanta tarlaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Tekirdağ'da
29.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:46

Tekirdağ'da fotoğrafseverlerin ilgi odağı olan lavanta tarlaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Fotoğraf tutkunları, lavanta tarlalarındaki güzellikleri karelerine yansıtırken, Kovid-19 tedbirlerine de uyarak maske takıyor.

Bazı vatandaşlar da mor tarlalarda fotoğraf çektirmek için bölgeye geliyor.

Lavanta tarlasında arkadaşlarının fotoğrafını çeken Mehmet Emre Bingül, AA muhabirine, Tekirdağ'ın fotoğrafseverler için eşsiz güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Lavanta tarlalarının fotoğrafçılar için "doğal stüdyo" haline geldiğini ifade eden Bingül, şöyle konuştu:

"Lavanta tarlası şehir merkezine yakın, istediğimiz zaman gelebiliyoruz. Daha önce lavanta çekmek için Isparta'ya gidiyorduk. Burada temiz havada doğayla iç içe zaman geçiriyoruz. Bu güzellikler arasında arkadaşlarımın güzel fotoğraflarını çekiyorum. Fotoğrafçılar için burası muhteşem bir ortam."

Arkadaşlarıyla lavanta tarlasında fotoğraf çektiren Seren Arslan da bölgenin bir tablo gibi olduğunu dile getirdi.

Arslan, lavanta tarlasının sunduğu bu güzelliği herkesin gelip görmesi gerektiğini vurgulayarak, "Burası gerçekten çok güzel. Önceden Edirne'ye gidiyorduk. Bundan sonra Tekirdağ'da da lavanta tarlası var ve bu bizim için çok iyi oldu. Herkese burayı tavsiye ediyorum. Fotoğrafçılar için de fotoğraf çektirmeyi sevenler için de çok güzel bir ortam." diye konuştu.

Tarla sahibi Hakan Turgut ise tarlaya Tekirdağ'dan ve diğer illerden çok sayıda ziyaretçi geldiğini, günde yüzlerce kişiyi ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Manşet

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