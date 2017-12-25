Tekirdağ'da Mobilya Fabrikasında Yangın

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir ahşap kapı ve mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın, 3 saatte kontrol altına alınan yangında tesislerde büyük meydana geldi. Yangın, Marmaracık Mahallesi fabrikalar mevkiinde bulunan ahşap kapı ve mobilya üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören çalışanların haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın kısa sürede fabrikanın üretim bölümüne de sıçradı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Yaralanan olmayan yangında tesislerde büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar sürü