Tekirdağ'da minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
22.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:54
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdülkadir Karhriman yönetimindeki 59 UL 376 plakalı minibüs, Gölcük Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Abdülkadir Karhriman ile araçta bulunan Ahmet, Nebahat, Enes ve Mehmet Karhriman, Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA