Tekirdağ'da minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 8 yabancı uyruklu yakalandı
24.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:22
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, S.D. yönetimindeki 34 AD 069 plakalı minibüsü Beyazköy mevkisinde durdurdu.
Kontrollerde yakalanan 8 İran ve Irak uyruklu İl Göç İdaresine teslim edildi.
Sürücü S.D. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman