Minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 9 yabancı uyruklu yakalandı
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Minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 9 yabancı uyruklu yakalandı

04.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:01

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yurda yasa dışı yolla girdiği belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yurda yasa dışı yolla girdiği belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İ.Ö. idaresindeki 34 BBG 430 plakalı minibüsü Beyazköy mevkisinde durdurdu.

Minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 9 İran uyruklu bulunduğu belirlendi.

Yabancı uyruklular, ekipler tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sürücü İ.Ö. gözaltına alındı.

Minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 9 yabancı uyruklu yakalandı
Minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 9 yabancı uyruklu yakalandı
Minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 9 yabancı uyruklu yakalandı
Minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 9 yabancı uyruklu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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