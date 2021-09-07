TEKİRDAĞ'DA DURDURULAN MİNİBÜSTE 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEKİRDAĞ'DA DURDURULAN MİNİBÜSTE 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da polisin kapalı kasa minibüste yaptığı aramada yasadışı yollardan yurtdışına çıkış hazırlığı yaptığı belirlenen Suriyeli 12 kaçak göçmen yakalandı.

TEKİRDAĞ'da polisin kapalı kasa minibüste yaptığı aramada yasadışı yollardan yurtdışına çıkış hazırlığı yaptığı belirlenen Suriyeli 12 kaçak göçmen yakalandı.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinin Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında polis ekipleri şüphe üzerine kapalı kasa minibüsü durdurup aramada yaptı. Suriye uyruklu M.D.'nin kullandığı minibüste yasadışı yollardan yurtdışına çıkış hazırlığında olduğu belirlenen Suriye uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü M.D ile birlikte gözaltına alınan göçmenlerin Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nde soruşturmaları sürüyor.

TEKİRDAĞ'DA DURDURULAN MİNİBÜSTE 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEKİRDAĞ'DA DURDURULAN MİNİBÜSTE 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEKİRDAĞ'DA DURDURULAN MİNİBÜSTE 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEKİRDAĞ'DA DURDURULAN MİNİBÜSTE 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEKİRDAĞ'DA DURDURULAN MİNİBÜSTE 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEKİRDAĞ'DA DURDURULAN MİNİBÜSTE 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan 'Sınırlarımız kevgire döndü' ifadelerine sert tepki: Polise, askere ve devletin itibarına haksızlıktır
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan "Sınırlarımız kevgire döndü" ifadelerine sert tepki: Polise, askere ve devletin itibarına haksızlıktır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Melisa Şenolsun Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Salih Uçan Şenol Güneş Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TEKİRDAĞ'DA DURDURULAN MİNİBÜSTE 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 13:21:51. #1.16#

title