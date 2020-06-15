Tekirdağ'da minibüs kazası: 7 yaralı Tekirdağ'da minibüs kazası: 7 yaralı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde şarampole yuvarlandıktan sonra defalarca takla atan minibüste 7 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da minibüs kazası: 7 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde şarampole yuvarlandıktan sonra defalarca takla atan minibüste 7 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ Süleymanpaşa-Malkara Karayolu Karahisarlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Süleymanpaşa istikametine seyir halinde olan 22 yaşındaki M.Ö.'nun sevk ve idaresindeki 34 CKY 317 plakalı minibüs bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlandıktan sonra defalarca takla atan minibüs tarlaya yuvarlanırken, sürücüyle birlikte araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü M.Ö.,ile birlikte R.B.,E.G.İ.K.,A.G.,A.B.,M.Ö. olmak üzere toplamda 7 yaralı ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Tekirdağ'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Jandarma ekiplerince yolda güvenlik, önlemleri alınarak meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA