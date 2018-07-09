Tekirdağ'da Meydana Gelen Tren Kazası

Başbakanlığın yazısı üzerine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili dün getirilen geçici yayın yasağının kaldırıldığı bildirildi.

RTÜK'ün internet sitesinde yer alan duyuruda, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası sonrasında yürütülen çalışmalara ilişkin dün Başbakanlığın 47121 sayılı yazısıyla getirilen geçici yayın yasağının, Başbakanlığın 47135 sayılı kararı ile kaldırıldığı kaydedildi.