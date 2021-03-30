Tekirdağ'da metruk binadan 2 kilo bonzai çıktı
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Tekirdağ'da metruk binadan 2 kilo bonzai çıktı

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da metruk binadan 2 kilo bonzai çıktı Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde metruk bir binada arama yapan polis ekipleri, 2 kilogram bonzai ele geçirdi.

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Tekirdağ'da metruk binadan 2 kilo bonzai çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde metruk bir binada arama yapan polis ekipleri, 2 kilogram bonzai ele geçirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen metruk bir yapıda yapılan aramada, siyah poşetler içerisinde daralı 2 kg 150 gram bonzai, 900 ml şişeler halinde 7 şişe uyuşturucu maddenin etkisini arttırmakta kullanıldığı değerlendirilen sentetik sıvı, 1 adet çalışır durumda ibareli hassas terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak firari S.K. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara başlandı.

Tekirdağ'da metruk binadan 2 kilo bonzai çıktı
Tekirdağ'da metruk binadan 2 kilo bonzai çıktı
Tekirdağ'da metruk binadan 2 kilo bonzai çıktı
Tekirdağ'da metruk binadan 2 kilo bonzai çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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