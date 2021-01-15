Tekirdağ'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
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Tekirdağ'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

15.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:52
Tekirdağ'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Çerkezköy ilçesinde metruk binada çıkan yangın sonucu hasar oluştu.

Çerkezköy ilçesinde metruk binada çıkan yangın sonucu hasar oluştu.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ile Atatürk ve Öztrak caddelerinin arasında kalan tek katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu binada hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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