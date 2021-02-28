Tekirdağ'da "Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi" 126 mahallede uygulandı
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Tekirdağ'da "Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi" 126 mahallede uygulandı

28.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:20
Tekirdağ'da

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi kapsamında gübre dağıtımı yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi kapsamında gübre dağıtımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa ilçesinin Otmanlı ile Malkara ilçesinin Gönence, Hereke ve Sağlamtaş mahallelerinde yapılan gübre dağıtım etkinliğine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hasan Bayram, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Albayrak burada yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığın belediyenin en önemli vizyonları arasında olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın verimli toprakları ve hayvan hastalıklarından ari bölge olması nedeniyle Türkiye'deki şehirler içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Vasıf kaybedip yeterli düzeyde verim alınamayan meraların ot verimlerini arttırmak amacıyla 2015 yılında başlattığımız Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi ile toplamda, 113 bin dekar meranın ıslahını yaptık. Yapılan iyileştirme ile ot verimi 50 kilograma kadar düşen alanlarda verimin 4 kat artırılarak 200 kilogram seviyesine çıkarılmasını hedefliyoruz. Böylece ekonomik anlamda hayvancılık yapmak isteyen işletmeler, kaliteli kaba yem ihtiyaçlarının önemli kısmını çayır ve meralardan karşılamış olacak. Projemiz 5 yılda 126 mahallede uygulandı. Hayvancılığa desteğimiz bundan sonra da devam edecek. Çiftçimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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