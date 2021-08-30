Tekirdağ'da mehteranlı fener alayı
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Tekirdağ'da mehteranlı fener alayı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda mehteranlı fener alayı düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda mehteranlı fener alayı düzenlendi. Türk bayrakları ile süslenen tekneler de denizde konvoy yaptı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sahil dolgu alanında düzenlenen fener alayına yüzlerce vatandaş katıldı. Yelken Kulübü önünden başlayan fener alayının başını mehteran takımı çekti. Vatandaşlar, çaldığı marşlarla sahil alanını inleten mehteran takımına ilgiyle eşlik etti. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya'nın da katıldığı fener alayı yürüyüşü, yine sahil dolgu alanında sona erdi. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri de ay yıldızlı Türk bayraklarıyla süsledikleri tekneleriyle Marmara Denizi'nde konvoy yaparak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da mehteranlı fener alayı
Tekirdağ'da mehteranlı fener alayı
Tekirdağ'da mehteranlı fener alayı
Tekirdağ'da mehteranlı fener alayı
Tekirdağ'da mehteranlı fener alayı
Tekirdağ'da mehteranlı fener alayı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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