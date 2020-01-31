Tekirdağ'da, mazot vurgunu şüphelileri adliyede (2)
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Tekirdağ'da, mazot vurgunu şüphelileri adliyede (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDITekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. (TEKPARK) tarafından Çorlu'daki şehir içi otobüslerde mazot yolsuzluğu soruşturmasında yakalanan ve bugün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden M.B., T.V., Ö.G., Ö.T., O.Ç. ve G.B.

31.01.2020 19:01 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:01
Tekirdağ'da, mazot vurgunu şüphelileri adliyede (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. (TEKPARK) tarafından 'daki şehir içi otobüslerde mazot yolsuzluğu soruşturmasında yakalanan ve bugün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden M.B., T.V., Ö.G., Ö.T., O.Ç. ve G.B., savcılık tarafından serbest bırakıldı. Celal Ç., İzzet V., Erdem Ş., Serdar E., Hüseyin T. ise tutuklanma talebi ile mahkeme sevk edildi. Mahkeme, tedarikçi şirket sahibi Celal Ç. ile TEKPARK çalışanı İzzet V.'nin tutuklanmasına karar verirken, 3 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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