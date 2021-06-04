Tekirdağ'da masaj salonunda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye 44 bin lira ceza verildi
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Tekirdağ'da masaj salonunda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye 44 bin lira ceza verildi

Tekirdağ'da masaj salonunda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye 44 bin lira ceza verildi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da kısıtlamalara rağmen açık bulunan masaj salonundaki 14 kişiye ceza uygulandı.

Tekirdağ'da kısıtlamalara rağmen açık bulunan masaj salonundaki 14 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde istirahat ve eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı.

Polis, açık olduğu tespit edilen masaj salonunda bulunan 14 kişiye "sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından toplam 44 bin lira ceza yazdı.

İş yerinde çalışma izni olmayan iki kişiye de işlem yapıldı.

Zabıta ekiplerince tutanak tutmasının ardından iş yeri kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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Tekirdağ'da masaj salonunda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye 44 bin lira ceza verildi - Haberler
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