Tekirdağ'da masaj salonunda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi

Tekirdağ'da kısıtlamalara rağmen açık bulunan masaj salonundaki 6 kişiye ceza uygulandı.

Tekirdağ'da kısıtlamalara rağmen açık bulunan masaj salonundaki 6 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde istirahat ve eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı.

Polis, açık olduğu tespit edilen masaj salonunda bulunan 6 kişiye "sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından toplam 18 bin 900 lira ceza yazdı.

İş yerinde çalışma izni ve ikamet tezkeresi bulunmayan yabancı uyruklu 3 kadın da İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Zabıta ekiplerince tutanak tutmasının ardından iş yeri kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman