Tekirdağ'da masaj salonunda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi
Tekirdağ'da kısıtlamalara rağmen açık bulunan masaj salonundaki 6 kişiye ceza uygulandı.
Tekirdağ'da kısıtlamalara rağmen açık bulunan masaj salonundaki 6 kişiye ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde istirahat ve eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı.
Polis, açık olduğu tespit edilen masaj salonunda bulunan 6 kişiye "sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından toplam 18 bin 900 lira ceza yazdı.
İş yerinde çalışma izni ve ikamet tezkeresi bulunmayan yabancı uyruklu 3 kadın da İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Zabıta ekiplerince tutanak tutmasının ardından iş yeri kapatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman